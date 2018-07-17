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Esed rejimi İsrail sınırı hattına ilerliyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail sınır hattında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırıyor.

Esed rejimi İsrail sınırı hattına ilerliyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İsrail sınır hattında ilerlemek için muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere saldırıyor.

17 Temmuz 2018 Salı 11:43
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Esed rejimi İsrail sınırı hattına ilerliyor

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin İsrail sınırı hattına ilerlemeye çalışıyor. Rejimin saldırısı sonucu sınır hattındaki Kuneytra ilinde sığınmacıların barındığı bir okulda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

Kuneytra'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre rejim ve destekçileri, Ürdün sınırındaki Dera ilinin büyük bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınır hattına doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Rejime ait uçakların, İsrail sınırındaki Kuneytra'nın Ayntine köyündeki bir okula varil bombasıyla saldırması sonucu çoğu çocuk en az 10 sivil öldü.

Dera'nın batısından Kuneytra'ya giden hattaki 3 yerleşim, dün yoğun çatışmaların ardından rejimin eline geçti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne sınır Kuneytra ilinin büyük bölümünü halihazırda askeri muhalif gruplar kontrol ediyor.

Sınırın güneyinde terör örgütü DEAŞ da halen Tasil denilen bölgede varlık gösteriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esed RejimiSuriyeİsrail Sınırı
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