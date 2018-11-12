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Esed rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin İdlib ilinin güneyindeki sivil yerleşimlere saldırıyor.

Esed rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin İdlib ilinin güneyindeki sivil yerleşimlere saldırıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:17
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Esed rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

İDLİB

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyindeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

Esed rejimi ve destekçileri, gece saatlerinde İdlib'in güneyindeki Cercenaz beldesi, Tüh, Sukeyk ve Temeniya köyleri ile Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesi ve Morik bölgesindeki sivil yerleşimlere topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarla ilgili ölü veya yaralı bilgisi henüz bulunmuyor.

Rejim Soçi mutabakatını düzenli olarak ihlal ediyor

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 25 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed Rejimiİdlib
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