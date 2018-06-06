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Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:06
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Esed rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

DLİB 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,  yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güney ve batı kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Hac Yusuf, "İdlib'in Eriha ilçesi ve Urum Cuz, Beankul, Beşiriyye, Muhambil bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5'i de yaralandı." dedi.

Saldırı rejim uçaklarınca gerçekleştirildi

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıların Humus'tan kalkan SU 22 tipi Esed rejimi uçaklarınca gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed Rejimi
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