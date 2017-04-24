Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93803
ALTIN
146.472
DOLAR
3.5756
STERLIN
4.5697
EURO
3.8746
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı
TMO fındık alımına başladı
TMO fındık alımına başladı
Hobisi geçim kaynağı oldu
Hobisi geçim kaynağı oldu
60 yıldır 'bakkal amca'
60 yıldır 'bakkal amca'

Esed rejimi Humus'ta sivilleri vurdu

Suriye'de rejim güçleri, Humus'un kuşatması altındaki Hola bölgesine 18 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Esed rejimi Humus'ta sivilleri vurdu

Suriye'de rejim güçleri, Humus'un kuşatması altındaki Hola bölgesine 18 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:37
42 Okunma
Esed rejimi Humus'ta sivilleri vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin orta kısmındaki Humus ilinde kuşatması altındaki Hola bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre, dün geceden bu yana Hola'daki Teldo, Teldehep ve Keferlaha beldelerine 18 hava saldırısı yapıldı.

Saldırılarda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Esed rejiminin 25 Mayıs 2012'de katliam yaptığı Hola, 5 yıldır rejimin kuşatması altında. Mart ayı sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Hola'ya ilk defa kısıtlı insani yardım ulaştırabilmişti. Son bir yıldır rejim, yardım girişlerine kısıtlı şekilde izin veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeBeşşar EsedHumusHola BölgesiHava Saldırıları18 Hava SaldırısıHumusta Sivilleri Vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'DEAŞ İsrail'den özür diledi'
'DEAŞ İsrail'den özür diledi'
Suriye'de Han Şeyhun'a hava saldırısı
Suriye'de Han Şeyhun'a hava saldırısı
Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara 'destek gösterisi'
Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara 'destek gösterisi'
"Havice Irak'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının anahtarıdır"
"Havice Irak'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının anahtarıdır"
Ege'de sığınmacı teknesi battı
Ege'de sığınmacı teknesi battı
Fransa'da aşırı sağ oylarda rekor
Fransa'da aşırı sağ oylarda rekor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ