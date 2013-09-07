Esed rejimi havan topu ve roketle saldırdı: 56 ölü

ŞAM



Suriye İnsan Hakları Örgütü'nden (SNHR) yapılan açıklamada, rejim güçlerinin muhaliflere yönelik hava ve karadan gerçekleştirdiği operasyonlarda, Dera kentinde 12, İdlib'de 11, Şam'ın banliyölerinde 8, Halep'te 7, Humus ve Deyru'z Zor'da 5'er, Hama ve Rakka'da da 4'er olmak üzere 56 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ölenler arasında 9 çocuk ile 4 kadının bulunduğu ifade edilen açıklamada, Esed güçlerinin saldırıları esnasında çok sayıda kişinin yaralandığı ve onlarca evin hasar gördüğü kaydedildi.



Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'nden (LCC) yapılan açıklamada da rejime bağlı güçlerin Şam'ın kırsalında yer alan ve Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Malule beldesini top ateşine tutuğu ifade edildi.



Şam'ın Muaddamiye, Duma, Haresta, Berze, Yermuk, Dareya ve Cobar bölgelerinin havan topu ile roket saldırılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, kentin Kabun bölgesinde rejim güçlerinin kullandığı zehirli gazdan bazı sivil vatandaşların etkilendiğini ileri sürüldü.



Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini ve araçlarını imha etiğini duyurdu.





AA