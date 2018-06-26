Esed rejimi Doğu Guta'da savaş suçu işlemeye devam ediyor

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya insani erişim izni vermeyerek savaş suçu işlemeye devam ettiğini bildirdi.
AA
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta'ya insani erişim izni vermeyerek savaş suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya insani erişim izni vermeyerek savaş suçu işlemeye devam ettiğini bildirdi.
AA