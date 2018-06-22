Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95371
ALTIN
192.459
DOLAR
4.7129
STERLİN
6.2693
EURO
5.4853
TFF Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
TFF Süper Kupa maçının tarihi...
Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi
Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
Yarım milyona yakın kişi okuma...
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da bölgesel düzen
Son Dakika
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da...

Esed rejimi Dera'ya bir günde 750 saldırı düzenledi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera'ya dün 750 kara ve hava saldırısı düzenledi.

Esed rejimi Dera'ya bir günde 750 saldırı düzenledi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera'ya dün 750 kara ve hava saldırısı düzenledi.

22 Haziran 2018 Cuma 13:45
0 Okunma
Esed rejimi Dera'ya bir günde 750 saldırı düzenledi

ANKARA

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, dün ülkenin güneyindeki Dera'ya 750 kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 6 sivil öldü, en az 7 sivil yaralandı. 

Dera'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yaptığı yazılı açıklamada, dün rejimin kente toplam 750 saldırı düzenlediğini, bunun 6'sının havadan yapıldığını belirtti.

Saldırılarda 6 sivilin öldüğü ifade edilen açıklamada, en az 7 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak, ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra, güneyi de ele geçirmek için Dera'ya önceki gün operasyon başlatmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyedeki Beşşar Esed RejimiSaldırıDera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'dan ABD ürünlerine misilleme vergisi
Avrupa'dan ABD ürünlerine misilleme vergisi
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da bölgesel düzen
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da bölgesel düzen
ABD'nin Çin ile imtihanı: Astronomik ticaret açıkları
ABD'nin Çin ile imtihanı: Astronomik ticaret açıkları
Yunanistan'ın borçları hafifletildi
Yunanistan'ın borçları hafifletildi
Libya açıklarında 301 göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 301 göçmen kurtarıldı
Avrupa Parlametosu'ndan internete sınırlama girişimi
Avrupa Parlametosu'ndan internete sınırlama girişimi
Azerbaycan-İran sınırında çatışma
Azerbaycan-İran sınırında çatışma
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı
Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ