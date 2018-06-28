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Esed rejimi Dera'da son iki günde 54 sivili öldürdü

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin güneybatısındaki Dera'ya son iki günde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Esed rejimi Dera'da son iki günde 54 sivili öldürdü

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin güneybatısındaki Dera'ya son iki günde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 54'e yükseldi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:45
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Esed rejimi Dera'da son iki günde 54 sivili öldürdü

DERA/ANKARA

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera'ya dün ve bugün yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 54'e çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, dün rejim ve destekçilerinin saldırılarında Dera'da 34 sivilin öldüğünü, 25 sivilin yaralandığını bildirdi.

Bugün Misrefe beldesinde düzenlenen hava saldırısında da 20 sivil yaşamını yitirdi.

Son iki günde ölen sivil sayısı 54'e çıktı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) önceki gün, Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Dün bir okul hedef alınmış, okulların tatil olması nedeniyle can kaybı yaşanmamıştı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiDera54 Sivil
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