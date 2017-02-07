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Esed rejimi çoğu sivil binlerce kişiyi yargısız infaz etti

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Esed rejiminin, iç savaşın başladığı 2011'in eylül ayından 2015'in sonuna kadar, Saydnaya Askeri Cezaevinde, çoğunluğu sivil 5 ile 13 bin arasında kişinin yargısız infaz ettiğini duyurdu.

Esed rejimi çoğu sivil binlerce kişiyi yargısız infaz etti

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Esed rejiminin, iç savaşın başladığı 2011'in eylül ayından 2015'in sonuna kadar, Saydnaya Askeri Cezaevinde, çoğunluğu sivil 5 ile 13 bin arasında kişinin yargısız infaz ettiğini duyurdu.

07 Şubat 2017 Salı 10:46
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Esed rejimi çoğu sivil binlerce kişiyi yargısız infaz etti

Uluslararası Af Örgütü, "Suriye: İnsan Mezbahası: Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde Toplu İdamlar ve İmhalar" başlıklı bir rapor yayımladı.

Katliamları "hesaplanmış yargısız infaz kampanyaları" olarak adlandıran raporun, eski gardiyanlar, hakimler, doktorlar, avukatlar ve uluslararası uzmanlarla yapılan röportajlar sonucunda kaleme alındığı bildirildi.

Raporda, "Eylül 2011- Aralık 2015'te 5-13 bin arası kişinin yargısız infaz edildiği tahmin ediliyor" denildi.

Tutukluların gece yarısı, gözleri bağlanan ve kamyonlara bindirilerek götürüldükleri bir binada asılarak öldürüldüklerini aktaran raporda, "Haftada bir ya da iki kez, 20-50 kişi idam edildi." ifadesi kullanıldı.

"Binlerce insan yargısız infazla topluca idam edildi"

Raporda, "Kurbanlar, ağırlıklı olarak hükümete karşı olduğu düşünülen sivillerdi." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce insan, yargısız infazla gece yarısı, azami gizlilikle topluca idam edildi. Saydnaya Askeri Hapishanesinde diğer birçok tutuklu, sürekli olarak işkence edildikten ve sistematik şekilde yiyeceksiz, susuz, ilaçsız ve tedavisiz bırakıldıktan sonra öldürüldü. Saydnaya'da öldürülenlerin cesetleri, toplu mezarlara gömüldü."

Raporda, şunlar kaydedildi:

"İdamların emri, en üst düzey hükümet yetkilileri tarafından veriliyordu. İdam cezaları, Büyük Suriye Müftüsü tarafından ya da Beşşar Esed'e vekalet eden savunma bakanı veya genelkurmay başkanı tarafından onaylanıyordu."

Uluslararası Af Örgütü, raporunda Suriye yetkililerine yargısız infazlar ile Saydnaya ve diğer tüm rejim hapishanelerindeki insanlık dışı muamele ve işkenceleri durdurma çağrısı yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiUluslararası Af ÖrgütüSuriyeIdam
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