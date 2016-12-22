Suriye

'de

Beşşar Esed rejimi

nin Lazkiye kırsalındaki

Cebel Ekrad'

a başlattığı saldırının püskürtüldüğü, çatışmalar sırasında

8 rejim askeri

nin

öldürüldü

ğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri Kibbani köyü ve çevresini helikopterler ve top atışlarıyla vurdu. Ardından Kibbani mevkisinden kara harekatı başlatan rejim güçleriyle muhalifler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Muhalifler, bir süre sonra rejim güçlerini geri püskürttüğünü, en az 8 rejim askerinin de öldürüldüğünü bildirdi.

AA