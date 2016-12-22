Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri Kibbani köyü ve çevresini helikopterler ve top atışlarıyla vurdu. Ardından Kibbani mevkisinden kara harekatı başlatan rejim güçleriyle muhalifler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.
Muhalifler, bir süre sonra rejim güçlerini geri püskürttüğünü, en az 8 rejim askerinin de öldürüldüğünü bildirdi.
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