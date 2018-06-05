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Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Esed rejiminin engelleri nedeniyle Doğu Guta'ki yaklaşık 200 bin sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını belirtti.

Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Esed rejiminin engelleri nedeniyle Doğu Guta'ki yaklaşık 200 bin sivile hala insani erişim sağlayamadıklarını belirtti.

05 Haziran 2018 Salı 11:35
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Esed rejimi BM'yi çaresiz bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM'nin tüm girişimlerine rağmen, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'da ablukadan haftalar önce çıkan 200 bine yakın sivile halen insani erişim izni vermediğini söyledi.

BM ve diğer yardım kuruluşları, Doğu Guta abluka altındayken insani yardım götürebilmek için rejimin izin vermesini bekliyordu. Bu bekleyiş, aylarca sürüyordu.

12 Nisan'da ablukanın kalkması, 150 bin civarı sivil ile muhaliflerin bölgeden çıkması ve rejimin kontrolü sağlamasına rağmen durum değişmedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin yoğun saldırılar ve sıkı kuşatma neticesinde zorunlu tahliye anlaşmalarıyla ele geçirdiği bölgede kalan 200 bin civarı sivile halen insani erişim sağlanamadığını söyledi. Lowcock, Doğu Guta ve İdlib gibi kritik bölgelerde BM'nin çaresizliğini gözler önüne serdi.

Doğu Guta'nın kimyasal silah katliamı mağduru ilçesi Duma'ya en son 12 Mayıs'ta küçük bir yardım konvoyu gönderebildiklerini belirten Lowcock, "6 aydan uzun süredir Doğu Guta'ya daha fazla insani yardım konvoyu göndermek için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Doğu Guta için 16 milyon dolar ödenek

Lowcock, rejimin BM'nin Doğu Guta dışındaki ihtiyaç bölgelerine de erişebilmek için izin talebine yanıt vermediğini ifade ederek, rejimin tüm oyalama taktiklerine rağmen ısrarlarında devam edecekleri mesajını verdi.

"Bu onayın gelmemesi durumda hepimiz aynı talepte bulunmaya devam edeceğiz." diyen Lowcock, bölgeye insani yardım ulaştırılması için Suriye'ye baskı yapabilecek ilgili ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Lowcock, geçen hafta Doğu Guta'daki sivillere yardım edebilmek için kendi inisiyatifiyle BM'nin Suriye insani yardım fonundan 16 milyon dolar ödenek çıkardığını aktardı.

"İdlib'e sadece Türkiye üzerinden erişim sağlanıyor"

Suriye'nin bir diğer köşesinde milyonlarca yerinden edilmiş sivilin yaşadığı İdlib'e ilişkin ise Lowcock, "İdlib'deki durum son derece kötü. Türkiye'den sınır ötesi konvoylarla İdlib'deki çok sayıda insana yardım ulaştırdık." dedi. Lowcock, en son nisan ayında yaklaşık 50 bin kişiye insani yardım gönderdiklerini, az da olsa sağlık ve eğitim hizmeti sağlayabildiklerini kaydetti.

İdlib'e başkent Şam'dan da insani yardım konvoyu ulaştırmak istediklerini vurgulayan Lowcock, Türkiye'nin gerekli kolaylıkları sağlamasına rağmen rejimin buna yanaşmadığına dikkati çekti.

Lowcock, BM'nin İdlib'e sadece Türkiye üzerinden erişim sağladığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMSuriyeBeşşar Esed RejimiDoğu Guta
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