Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi

Sivil Savunma Müdürü Riyad Salih'ten alınan bilgiye göre, Beşşar Esed rejimi, Kuneytra'yı ele geçirdikten sonra Suriye-Ürdün sınırı hattındaki Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri ve ailelerinin İdlib'e tahliyesine izin vermedi.

Salih, "Bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) ile iletişime geçtik. Böylece onların güvenliği için (İsrail işgalindeki Suriye toprağı) Golan Tepeleri üzerinden Ürdün'e geçişlerini sağladık." dedi.

Rejim ve destekçileri, 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle ülkenin güneyindeki Dera'ya operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz'da, Dera'da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Dera'dan ilk tahliye konvoyu 15 Temmuz’da İdlib'e hareket etmişti.

Dera'nın büyük bölümünü ele geçiren rejim güçleri, geçen hafta başında İsrail sınır hattına yönelmişti. Kuneytra'daki askeri muhalifler, rejim güçlerinin bölgedeki sivil yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu önceki gün ateşkes ve tahliye anlaşmasını kabul etmek zorunda kalmıştı. Kuneytra'dan sivil ve muhalifleri taşıyan ilk konvoy dün İdlib'e varmıştı. Tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

Beyaz Baretliler (White Helmets) olarak dünyaca bilinen kurtarma gönüllüleri, Türkiye'de 2013'de AKUT tarafından eğitilmişti. İç savaşta on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.