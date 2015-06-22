Esed rejimi Bayırbucak Türkmen Bölgesi'ne saldırdı

HATAY - Suriye'de, Esed rejimine bağlı birlikler, Bayırbucak Türkmen Bölgesi'ne saldırı düzenledi. Saldırılarda yaralanan 2 Suriyeli Hatay'da tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, rejim güçleri, Lazkiye kırsalında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak Türkmen Bölgesi'ne gece saatlerinden itibaren havan, füze ve tank atışıyla saldırı başlattı.



Murtlu, Kızıldağ, Göğdağ, Gebelli ve Kepir köyleri ile çevrelerinin hedef alındığı saldırılar sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü.



Patlama sesleri Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuldu.



Öte yandan saldırılarda yaralanan 2 Suriyeli, yakınlarının yardımıyla Yayladağı ilçesi sınırına getirildi. Yaralılar sınırdan ambulansla alınarak Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



