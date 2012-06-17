Esed rejimi 300 Türkmen'i şehit etti

Suriye'deki Türkmenlerin durumunu ve muhalefetle ilişkilerini AA muhabirine değerlendiren Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Ağa, Türkmenlerin muhalefetle hareket ettiğini, bunun için çok büyük bedeller ödediğini söyledi. Esed rejiminin halkı çoluk çocuk demeden katlettiğini belirten Ağa, "Türkmen halkının devrim hareketine çok büyük katkıları var. Bugüne kadar 300 kadar insanımız Esed rejimi tarafından şehit edildi" dedi.

Ağa,"Hürriyet için sokaklara dökülen halkımız ne istiyorsa onu söylüyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Biz de Suriye Ulusal Konseyi (SUK)'nin çatısı altına girmek, muhalefete burada devam etmek istiyoruz" diye konuştu.