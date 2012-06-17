Esed rejimi 300 Türkmen'i şehit etti

Ağa,"Hürriyet için sokaklara dökülen halkımız ne istiyorsa onu söylüyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Biz de Suriye Ulusal Konseyi (SUK)'nin çatısı altına girmek, muhalefete burada devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
AA
Suriye Demokratik Türkmen Hareketi Başkanı Abdulkerim Ağa, Esed rejiminin 300'e yakın Türkmen'i şehit ettiğini söyledi.
Ağa,"Hürriyet için sokaklara dökülen halkımız ne istiyorsa onu söylüyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Biz de Suriye Ulusal Konseyi (SUK)'nin çatısı altına girmek, muhalefete burada devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
AA