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Esed rejimi 20 kişiyi işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı, ekim ayında Esed rejiminin Suriye'de en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü duyurdu.

Esed rejimi 20 kişiyi işkenceyle öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı, ekim ayında Esed rejiminin Suriye'de en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü duyurdu.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:52
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Esed rejimi 20 kişiyi işkenceyle öldürdü

ANKARA

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)Beşşar Esed rejiminin Suriye'de geçen ay içinde en az 20 kişiye işkence yaparak öldürdüğünü bildirdi. 

SNHR, yayımladığı raporda, ekim ayında Beşşar Esed rejiminin en az 20 kişiyi resmi ve gayriresmi tutuklama merkezlerinde öldürdüğünü duyurdu. 

Raporda, iç savaşın başından bu yana işkencelerin sürdüğüne işaret eden SNHR, Şam kırsalında 4, Dera'da 8, Halep'te 4, İdlib, Hama, Humus ve Rakka'da birer kişinin geçen ay içinde işkenceye maruz kalarak, hayatını kaybettiğini belirtti. 

SNHR raporunda, ocak ayından bu yana toplam 206 kişinin işkenceden öldüğü ifade edilirken, Rusya'ya rejimin garantörü olması nedeniyle sahip olduğu sorumlulukları yerine getirme çağrısı yapıldı.

Raporda, rejimin, savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiği kaydedildi.

SNHR, geçen ayki raporunda da savaşın başladığı Mart 2011’den Eylül 2017'ye kadar geçen sürede 13 bin 104 kişinin işkence edilerek öldürüldüğünü bildirmişti. 

Esed rejiminin işkenceyle öldürdüğü 11 bin kişiye ait fotoğraflar, ilk defa Anadolu Ajansı tarafından 2014'te dünyaya servis edilmişti.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiIşkence
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