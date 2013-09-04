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Esed o ya da bu yolla yok olacak

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Esed'in ülkedeki iç savaş nedeniyle yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olduğu için lider olma hakkını kaybettiğini belirterek, "Esed, o ya da bu yolla yok olacak" dedi.

Esed o ya da bu yolla yok olacak

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, Esed'in ülkedeki iç savaş nedeniyle yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olduğu için lider olma hakkını kaybettiğini belirterek, "Esed, o ya da bu yolla yok olacak" dedi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 08:17
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Esed o ya da bu yolla yok olacak
KUDÜS

İsrail devlet başkanı Şimon Peres, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in ülkedeki iç savaş nedeniyle yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olduğu için lider olma hakkını kaybettiğini belirterek, "Esed, o ya da bu yolla yok olacak" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İsrail'de yarın akşam başlayacak Yahudi yılbaşısı "Rosh Hashanah" nedeniyle ülkede bulunan büyükelçilere verdiği resepsiyonda Suriye'yi değerlendirdi. Peres, "Esed yüzbinlerce kişiyi öldürerek lider olma hakkını kaybetti. Yaşananlara o sebep oldu. Tam olarak seçilmiş biri değildi. Hiçbir zaman gerçek bir demokrasi değildi ama demokrasi olsa bile kendi insanlarını öldürmeye hakkı yok. Esed, o ya da bu yolla yok olacak" diye konuştu.

Konuşmasında ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye müdahale kararına da değinen Peres, Başkan Obama'nın korkunç durumu sonlandırmadan önce her olasılığı değerlendirmesini takdirle karşıladığını ifade etti.

Suriye'ye olası askeri müdahale halinde, Suriye'nin İsrail'e saldırması durumunda bunun üstesinden rahatlıkla gelebileceklerini ifade eden Peres, İsrail olarak caydırıcı bir savunma gücüne sahip olduklarını dile getirdi.

Son olarak Filistin-İsrail arasında yeniden başlatılan barış görüşmelerini de değerlendiren Peres, barış müzakerelerinin sürmesini umarak, "Barış sürecine 9 ay verildi en azından iyimser olmak için hala 9 ayımız var" dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 08:18
Anahtar Kelimeler:
Peres
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