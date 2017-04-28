Esed'le görüşen AKPM Başkanı'nın temsil yetkisi elinden alındı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt'un, mart ayı sonunda Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma üyeleri ile Suriye'yi ziyaret ederek Beşar Esed ile görüşmesi nedeniyle temsil yetkisi elinden alındı.

AKPM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AKPM Başkanı, 20 başkan yardımcısı, siyasi grupların ve komitelerin başkanlarından oluşan AKPM Büro, tartışmalı ziyareti görüşmek üzere toplanarak, 65 yaşındaki İspanyol AKPM Başkanı hakkında "güvensizlik kararı" aldı. Agramunt'un AKPM Başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirmesi, toplantılara katılması veya resmi açıklama yapma yetkisi elinden alındı.

Büro toplantısı sonrası bir açıklama yapan AKPM Başkan Yardımcısı İngiliz Parlamenter Sir Roger Gale, yönetmelik gereği AKPM Başkanı'nın görevden alınamadığını hatırlatarak, "Başkan bugünkü toplantıya katılmamayı tercih etti ve bir istifa mektubu da göndermedi. Büro, bu adımları atmak zorunda kaldı." dedi.

İstifaya çağrılıyor

Pazartesi günkü AKPM Genel Kurulu açılış oturumunda, Başkan Agramunt'un mart ayı sonunda İtalyan, İspanyol, Çek ve Rus milletvekillerinden oluşan bir heyetle Suriye'yi ziyaret ettiği ve Esed ile görüştüğü belirtilmişti. Duma üyelerinin öncülük ettiği ziyarete AKPM Başkanı sıfatını taşıyan Agramunt'un katılmasını eleştiren çok sayıda üye, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve kendisini istifaya davet etmişti.

Agramunt ise, ziyarete AKPM adına katılmadığını belirterek, "İspanyol bir siyasetçi olarak Suriye'ye gittim. Divan toplantısında üyelere bu konuyla ilgili yazılı ve sözlü açıklama yaptım. Bu ziyaret bir hataydı ve bunun sonuçlarını gördüğümde bunu daha iyi hissettim. Özür dilerim. Gelecek tepkileri kestiremedim." ifadesini kullanmıştı.