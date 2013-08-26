Esed kimyasal silah kullandığı iddialarını reddetti

MOSKOVA





Esed, Rusya'nın İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, kimyasal silah iddialarını ve Suriye'ye karşı olası askeri müdahale gelişmelerini değerlendirdi.

Şam yakınlarında kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddeden Esed, bu tür haberleri "Batı'nın Şam üzerindeki politikası" olarak nitelendirdi. Esed, Şam'ın doğusunda ordu ile muhalifler arasında belirgin bir sınır olmadığını ifade ederek, "Ordu kendi askerlerinin bulunduğu bir bölgede nedenkimyasal silah kullansın" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'ye karşı gündeme gelen olası askeri müdahale alternatifini de değerlendiren Beşşar Esed, ABD'nin ülkesine operasyon yapması durumunda başarısız olacağını iddia etti. Esed, "Suriye'ye saldırırlarsa başarısız olurlar. ABD, askeri operasyon düzenlemesi halinde, Vietnam’dan bugüne kadar kendi ideolojisi uğruna başlattığı tüm savaşlarda olduğu gibi Suriye'de de başarısız olur. ABD bir çok savaşta yer aldı ama tatmin edici sonuçlar elde edemedi" diye konuştu.

Beşşar Esed, S-300 füze savunma sistemleri dahil Rusya ile imzaladıkları tüm anlaşmaların yürürlükte olduğunu ve uygulandığını da ifade etti.