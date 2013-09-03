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Esed "kanıt istedi"

Fransız "Le Figaro" gazetesine demeç veren Suriye Devlet Başkanı Esed, kimyasal silah saldırısına dair, "Suçlamayı yapanlar kanıt göstermeli" dedi.

Esed "kanıt istedi"

Fransız "Le Figaro" gazetesine demeç veren Suriye Devlet Başkanı Esed, kimyasal silah saldırısına dair, "Suçlamayı yapanlar kanıt göstermeli" dedi.

03 Eylül 2013 Salı 08:10
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Esed
ANKARA

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, ülkesinde rejime bağlı güçlerin kimyasal silah kullanmasıyla ilgili, "Suçlamayı yapanların kanıt göstermesi gerekir' ifadesini kullandı.

Fransız "Le Figaro" gazetesine özel demeç veren Esed, Şam'da gazeteci Georges Malbrunot'nun sorularını yanıtladı.

"Suriye ordusunun 21 Ağustos'ta Şam yakınında kimyasal silahlara başvurmadığını söyleyebilir misiniz?" sorusunu Esed, "Suçlamayı yapanların kanıt göstermesi gerekir. ABD ve Fransa'dan tek bir kanıt istedik. Obama ve Hollande, halkları önünde bile bunu yapamadı. Suriye ordusunun bu tür silahlara sahip olduğunu ya da olmadığını asla söylemedim. Farz edelim ki ordumuz kitle imha silahları kullanmak istiyor, bunu bulunduğu bölgede, BM denetçilerinin hastaneyi ziyaret ederek gördükleri gibi bu silahlarla askerlerin yaralandığı bölgede yapması mümkün mü, bu mantıklı mı?" diye yanıtladı.

Müdahale durumunda Suriye'nin nasıl karşılık vereceğine ilişkin soru üzerine Esed, Ortadoğu'nun barut fıçısı olduğunu ve bugün ateşin ona yaklaştığını belirtti.

Esed, "Sadece Suriye'nin karşılığından değil, ilk müdahaleden sonra ne olacağından da bahsetmek gerektiğini" belirterek, "Neler olup biteceğini kimse bilemez. Barut fıçısının patlaması durumunda herkes kontrolü kaybedecek. Kaos ve aşırılıcılık yayılacak. Bölgede savaş riski söz konusu" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Suriye'ye düşman bir ülke haline gelip gelmediğine ilişkin soruya ise Esed, "Teröristlere maddi ve askeri destek verenlerin Suriye halkının düşmanı, Suriye'nin ve vatandaşlarının çıkarlarına karşı hizmet edenlerin düşman olduğu" yanıtını verdi.

"Fransız halkının Suriye'nin düşmanı olmadığını ancak Fransa'nın politikasının Suriye halkına düşman olduğunu" vurgulayan Esed, "Fransa'nın politikası Suriye halkına düşman oldukça bu ülke düşmanımız olacak. Bu düşmanlık, Fransa politikasını değiştirdiğinde sona erecek. Fransa'nın çıkarlarına elbette olumsuz yansımalar olacak" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:10
Anahtar Kelimeler:
SuriyeEsed
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