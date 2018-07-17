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Esed'in saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dera ve Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılardan kaçan yaklaşık 200 Suriyeli sivil İsrail sınırına dayandı.

Esed'in saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dera ve Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılardan kaçan yaklaşık 200 Suriyeli sivil İsrail sınırına dayandı.

17 Temmuz 2018 Salı 15:50
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Esed'in saldırılarından kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dera ve Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılardan kaçan yaklaşık 200 Suriyeli sivil İsrail sınırına dayandı.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, rejim saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bir grup Suriyeli işgal altındaki Golan Tepeleri sınırına kadar ulaştı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin yaya olarak sınıra yaklaşan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 200 sivilin İsrail'e geçişine izin vermediği belirtildi.

Ellerinde beyaz bayrak taşıyan Suriyelilerin, İsrail askerlerinin sınıra daha fazla yaklaşmamaları uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rejimin Dera'ya başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin sınırlarını korumaya ve insani yardımlara devam edeceğini ancak Dera'daki saldırılardan kaçan sivillerin İsrail'e girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, Rusya 20 Haziran'da hava saldırılarını başlatmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rejim güçleri Dera’nın Ürdün sınırını büyük bir bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 17.07.2018 16:08
Anahtar Kelimeler:
KuneytraDeraBeşşar EsedSuriye
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