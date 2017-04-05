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'Esed'in kimyasal saldırısına uykuda yakalandılar'

Suriye'de Esed rejiminin, İdlib'in güneyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal saldırıların tanıkları konuştu.

'Esed'in kimyasal saldırısına uykuda yakalandılar'

Suriye'de Esed rejiminin, İdlib'in güneyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal saldırıların tanıkları konuştu.

05 Nisan 2017 Çarşamba 18:43
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'Esed'in kimyasal saldırısına uykuda yakalandılar'

İDLİB  -  Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in güneyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal saldırıların tanıkları konuştu. 

Sabahın erken saatlerinde beldeye düzenlenen ve kimyasal gazların kullanıldığı saldırıda yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

Rejim ordusuna ait savaş uçakları Han Şeyhun beldesinde 4 farklı noktayıkimyasal gaz içeren bombalarla hedef aldı. Çevreye yayılan gazlardan sadece insanlar değil hayvanlar da etkilendi.

Gazlardan etkilenenlere ilk müdahaleyi bölgeye giden sivil savunma ekipleri yaptı. Sivil savunma ekipleri, gazlardan etkilenenlere soğuk su sıktı.

AA muhabirleri bölgeyi görüntülemeyi başardı

Han Şeyhun'daki AA muhabirleri beldenin kuzeyinde saldırıya maruz kalan bir bölgeyi olumsuz şartlara karşın görüntülemeyi başardı. Görüntülerde, kentin kuzeyinde saldırıya maruz kalan ve bombardımanda yıkılan bir evin enkazında gazdan etkilenerek yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri görülüyor.

Kimyasal saldırının ardından Esed rejimi, beldede bombardımanda yaralananların tedavi edildiği bir sağlık merkezine saldırarak kullanmaz hale getirdi.

"Saldırıdan etkilenenlerin çoğu uykuda yakalandı"

Han Şeyhun ilçesine düzenlenen kimyasal saldırıda olay yerine giden ilk sivil savunma ekiplerinden Hamid Kuteyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada sabah saatlerinde rejime ait savaş uçaklarının Han Şeyhun bölgesini 4 roketle hedef aldığını belirtti.

Roketlerden birinin zehirli kimyasal madde taşıdığını ifade eden Kuteyne, sivil savunmanın hemen olay yerine gittiğini dile getirdi.

Kuteyne, "Kimyasal gazdan 250'den fazla kişi etkilenmişti. Saldırıdan etkilenenlerin çoğu uykuda yakalanmıştı. Olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri de zehirli gazdan etkilendi. Saldırıdan etkilenen sivilleri evlerinden çıkartarak dışarıdaki hastanelere taşıdık. Bölgede en sık rastladığımız vakıalar boğulma, sinir gerilmeleri ve ölümlerdi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EsedKimyasal Saldırı
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