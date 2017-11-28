Esed'in Doğu Guta'ya saldırısında 2'si çocuk 3 sivil öldü

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3 sivil öldü.

Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Hamuriye, Misraba, Medyere, Arbin ve Cisrin beldelerine sabah saatlerinden itibaren yoğun hava, topçu ve havan topu saldırıları düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Hamuriye beldesine öğle saatlerinde yapılan hava saldırılarında 2'si çocuk 3 sivil öldü.

Çok sayıda yaralı bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çıkan yangınlara da müdahale etti.

Saldırılar, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmasından önce meydana geldi.

Son iki haftada ölü sayısı 135'i geçti

Rejimin Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 135'i aştı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Ateşkese rağmen Esed rejiminin, Doğu Guta'daki ilçe ve beldelerine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.