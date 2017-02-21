Esed ile PYD/PKK'nın 'derin' bağları

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü PYD/PKK arasındaki işbirliği güçlendi. Rejim, örgütün, Afrin ilçesinden sonra Halep'in Şeyh Maksut ve Hüllük bölgelerinde "terör akademisi" kurmasını desteklerken, yaralı militanları da kendi uçaklarıyla Şam'daki devlet hastanesine taşıyor.

Rejim, yaralı teröristleri uçaklarla hastaneye taşıyor

Türk güvenlik kaynakları, AA'ya yaptıkları açıklamada, rejime ait uçakların, örgütün kontrol ettiği Kobani ve Afrin ilçeleri ile Haseke ilindeki çatışmalarda yaralanan teröristleri, Şam devlet hastanesine taşıdığının tespit edildiğini bildirdi.

Güvenlik kaynaklarına göre, geçen hafta içinde, PKK'nın Kandil Dağı'ndaki yöneticilerinden ikisi Suriye'ye gelerek, rejim tarafından uçaklarla gece geç saatlerde Şam hastanesine götürüldü.

Teröristler için eğitim merkezi kuruldu

Bu arada, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Kandil ve Afrin'den sonra Halep kent merkezinin doğusunda kontrol ettiği Şeyh Maksud ve Hüllük bölgelerinde teröristler için eğitim merkezi kurdu.

Esasen Türkmen bölgesi olan Hüllük, geçen yılın sonunda sivil ve muhaliflerin tahliyesinden sonra kısmen PYD/PKK'nin kontrolüne girmişti. Halihazırda Hüllük'te hem rejim hem PYD/PKK unsurları bulunuyor.

Afrin'de geçen ay faaliyete geçen terörist eğitim merkezinde, yüzlerce terörist, yabancı eğitmenlerden ağır silah kullanımı, bomba ve savaş teknikleri dersleri alıyor.

Bu iki kampta, yüzlerce terörist Afrin'deki eğitime benzer sisteme tabi tutuluyor.

PYD/PKK ve rejim, iç savaşın başından itibaren nadiren ve sadece küçük çaplı çatışmalara girdi. Aralarındaki güçlü işbirliği en fazla Haseke'de dikkati çekiyor. Örgüt, 2012'nin başında rejimden devraldığı Haseke'de rejime vergi vermeye devam ediyor. Rejim, kamu kurumlarını çalıştırırken, güvenliği rejim güçleri ve örgüt birlikte sağlıyor. Haseke'nin kuzeydoğusunda bulunan PYD/PKK kontrolündeki Rümeylan petrol sahası birlikte korunuyor. Çıkarılan petrolün bir kısmı rejime veriliyor.