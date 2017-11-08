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Esed İdlib'deki ateşkese darbe vuruyor

Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son bir ayda 21 sivili öldürdü.

Esed İdlib'deki ateşkese darbe vuruyor

Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son bir ayda 21 sivili öldürdü.

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:48
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Esed İdlib'deki ateşkese darbe vuruyor

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son bir aydaki ateşkes ihlalleriyle 21 sivilin ölümüne sebep oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri son bir ayda İdlib ilinde Han Şeyhun ve Teminiye beldeleri ile Bideme ve Birnas köylerine saldırı düzenledi. Saldırılarda toplam 12 sivil hayatını kaybetti.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan, Lazkiye iline bağlı Cebel Tiffehiye, Kebine, Safiyet yolu, Sellur ve Yamadiye bölgelerindeki saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi.

Aynı gerginliği azaltma bölgesi kapsamındaki Hama kırsalında Latamne ve Kefer Zita beldeleri ile çevre köylerdeki saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırılardan önce köylerin boşaltılmış olması, daha fazla can kaybının önüne geçti.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan illerden İdlib, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Ekim'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal etmeye başlamıştı.

İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. Söz konusu noktalardan ikisi kurularak gözlem faaliyetlerine başlandı.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin de İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında konuşlanması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EsedİdlibSuriye
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