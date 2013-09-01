Esed hedefe mahkumları koydu

AMMAN





Suriye ordusundan ayrılan Tuğgeneral Zahir es-Sakit, Beşşar Esed yönetiminin muhtemel bir askeri müdahale nedeniyle, çok sayıdaki tutukluyu, hedef olabilecek stratejik noktalara yerleştirdiğini iddia etti.

Sakit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed yönetiminin muhtemel bir askeri müdahaleye hazırlık yaptığını söyledi.

Yönetimin bu çerçevede, askeri karargahları ve bütün hassas noktaları boşaltarak, hedef almasını engellemek için yerleşim yerlerine doğru kaydırdığını ifade eden Sakit, bir çok kişinin de bu nedenle evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sakit, "Esed yönetimi olası bir batı müdahalesi dolayısıyla çok sayıda mahkumu hedef olabilecek stratejik noktalara yerleştiriyor. Böylece onlardan kurtulmayı planlıyor" dedi.

"Müdahale yakın zamanda gerçekleşir"

Askeri müdahalenin yakın bir zamanda gerçekleşeceğini öngördüğünü dile getiren Sakit, bu müdahalenin rejimin gücünü kırarak, muhalefetin saflarını birleştirmesi durumunda, kolayca Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) eline düşmesini sağlayacağını savundu.

Ürdün ve Türkiye'nin muhtemel bir müdahalede yer alacak ülkeler arasında olması halinde Esed yönetiminin bu ülkeleri hedef almasının uzak bir ihtimal olmadığını savunan Tuğgeneral Zahir es-Sakit, "Korkak rejim, eğer Ürdün veya Türkiye'yi vurursa bu onun intiharı olur" ifadelerini kullandı.