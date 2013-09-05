Esed güçlerinin saldırılarında 67 kişi öldü

ŞAM



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), tarafından yapılan yazılı açıklamada, rejim güçlerinin hava ve karadan rejim karşıtlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda başkent Şam'ın banliyöleri ile Halep'te 16'şar, Rakka kentinde 8, Kuneytra ve İdlib'te 6'şar, Deyru'z Zor'da 5, Haseke ve Humus'ta 3'er, Dera ve Hama'da ikişer olmak üzere toplam 67 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Ölenler arasında 11 çocuk ile 10 kadının yer aldığı ifade edilen açıklamada, rejim güçlerinin çeşitli kentlerde muhaliflerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere havan topu ve roketlerle düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.



Esed güçlerinin Şam'ın Kasyon Dağı'ndan kentin muhaliflerin denetiminde olan yerleri topçu ateşiyle vurduğunu aktaran Suriye Genel Devrim Konseyi, kentin Duma, Haresta, Dareya ve Yermuk banliyölerinde silahlı muhaliflerle hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığını duyurdu.



Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da yer aldığı çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.





AA