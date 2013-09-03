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Esed güçlerinin saldırılarında 102 kişi öldü

Suriye'de Esed'e bağlı ordu birliklerinin muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 102 kişinin öldüğü bildirildi.

Esed güçlerinin saldırılarında 102 kişi öldü

Suriye'de Esed'e bağlı ordu birliklerinin muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 102 kişinin öldüğü bildirildi.

03 Eylül 2013 Salı 08:26
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Esed güçlerinin saldırılarında 102 kişi öldü
ŞAM

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan açıklamada, rejime bağlı güçlerin yönetim karşıtlarına yönelik hava ve karadan ağır silahlarla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda başkent Şam'ın banliyölerinde 55, Halep'te 14, Dera'da 10, İdlib ve Hama'da 8'er, Humus'ta 5 ve Deyru'z  Zor kentinde 2 olmak üzere toplam 102 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ölenler arasında 10 çocuk ile 6 kadının yer aldığı belirtildi.

17. tümenden 55 asker birliklerinden ayrıldı

Öte yandan Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinde yer alan 17. tümenden aralarında subaylarında bulunduğu 55 askerin birliklerinden ayrılarak muhalif güçlere katıldığını duyurdu.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin 17. tümen çevresinde Esed güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda askeri mühimmatı ele geçirdiğini dile getiren LCC, bölgede iki ordu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

ÖSO'ya bağlı birliklerin başkent Şam'ın Kuteyfe bölgesinde rejim güçlerine saldırması sonucunda çok sayıda askeri etkisiz hale getirdiğini belirten LCC, çeşitli kentlerde silahlı muhaliflerle düzenli ordu arasında yaşanan çatışmalarda rejim güçlerinin muhaliflerin yoğun olduğu bölgeleri savaş uçaklarıyla bombaladığına işaret etti.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini ve araçlarını imha ettiğini duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:27
Anahtar Kelimeler:
SuriyeIç Savaş
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