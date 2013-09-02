Esed güçlerinin operasyonlarında 93 kişi öldü

ŞAM



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), Esed'e bağlı ordu birliklerinin ülke genelinde muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 93 kişinin öldüğünü bildirdi.



Merkezi Londra'da bulunan SNHR, rejime bağlı güçlerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu başkent Şam'da 48, İdlib'te 19, Halep ve Dera'da 7'şer, Humus'ta 5, Hama ve Lazkiye'de 3'er ve Deyru'z Zor kentinde 1 olmak üzere 93 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Ölenler arasında 12 çocuk ile 4 kadının da yer aldığını aktaran SNHR, operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığını da belirtti.



Bu arada Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Rakka'daki 17. tümenden 35 askerin ayrılmasına yardımcı olduğunu aktaran Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), kentte iki ordu arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığını vurguladı.



ÖSO'nun Halep'te rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı binalara havan topuyla saldırarak Esed güçlerine büyük zayiat verdiğini belirten SRGC, silahlı muhaliflerin kent merkezine doğru ilerlemeler kaydettiğini bildirdi.



Hükümet güçlerinin Şam'daki Kasyun Dağı'ndan Mudamiye, Duma, Doğu Guta, Haresta ve Cobar banliyölerine havan topu ve tank atışıyla saldırdığına vurgu yapan SRGC, kentin Yermuk, Kabun, Berze, Dareya ve Zemelka bölgelerinde silahlı gruplar ile ÖSO arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve rejimin söz konusu bölgelere ağır silahlarla operasyon düzenlediğini kaydetti.



Rejim güçlerinin muhaliflerin yoğun bulunduğu yerlere hava ve karadan operasyon yaptığını vurgulayan SRGC, başta İdlib olmak birçok bölgeye "varil bombasıyla" düzenlenen saldırılarda çok sayıda binanın yıkıldığını aktardı.



Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda silahlı grubun etkisiz hale getirildiğini ve araçlarının imha edildiğini duyurdu.





AA