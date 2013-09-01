Esed güçlerinin operasyonlarında 46 kişi öldü

ŞAM



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejim güçlerinin çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda aralarında 11 çocuk ile 3 kadının bulunduğu 46 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Bu arada Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin Deyru'z-Zor askeri havaalanından 50 askerin ayrılmasına yardım ettiğini bildiren Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), havaalanı çevresinde Esed güçleri ile silahlı muhalifler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığını kaydetti.



Halep merkezi hapishanesi çevresinde ÖSO birlikleri ile cezaevinde yer alan Suriye ordusuna bağlı birlikler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktaran LCC, silahlı muhaliflerin hapishaneye havan toplarıyla saldırdığını bildirdi.



ÖSO birliklerinin Hama kentinde bir askeri konvoya saldırarak çok sayıda askeri etkisiz hale getirdiğini ve araçları imha ettiğini ileten LCC, silahlı muhaliflerin Şam'ın Tadamun banliyösündeki Nesrin bölgesinde yer alan rejim güçlerinin bulunduğu merkeze de saldırdığını vurguladı.



Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini ve araçlarını imha ettiğini duyurdu.





AA