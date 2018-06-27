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Esed güçlerinin BM'ye ait gözlem noktasını ele geçirdi iddiası

Esed güçlerinin, Suriye İsrail sınırındaki Golan tepelerinde bulunan ve kullanılmayan BM ait bir gözlem noktasını ele geçirdiği ileri sürüldü.

Esed güçlerinin BM'ye ait gözlem noktasını ele geçirdi iddiası

Esed güçlerinin, Suriye İsrail sınırındaki Golan tepelerinde bulunan ve kullanılmayan BM ait bir gözlem noktasını ele geçirdiği ileri sürüldü.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:06
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Esed güçlerinin BM'ye ait gözlem noktasını ele geçirdi iddiası

KUDÜS

Beşşar Esed güçlerinin, Suriye İsrail sınırındaki Golan tepelerinde bulunan ve kullanılmayan Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir gözlem noktasını ele geçirdiği iddia edildi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, rejim güçleri İsrail'in işgali altındaki Golan tepeleri ile Suriye'nin kontrolü altında bulunan tampon bölgede BM Ateşkes Gözlemci Gücüne (UNDOF) ait boş bir gözlem noktasını el geçirdi. 

Haberde, ele geçirilen ve boş olan noktada bazı alt yapı çalışmaların yapıldığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Basındaki iddialarla ilgili İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın yakından takip edildiği belirtilerek, "Gözlem noktasında devam eden altyapı çalışmaları açık ve ciddi şekilde Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nın ihlalidir." ifadesine yer verildi.

Ordunun açıklamasında, Esed güçlerinin gözlem noktasından çıkarılması için İsrail'in güç kullanabileceği uyarısında bulunularak, "Tampon bölgedeki askeri güçlerin takibi ve bu güçlere karşı adım atılması UNDOF'un sorumluluğundadır. İsrail bölgeye asker yerleştirilmesini önlemekte kararlı." cümlelerine yer verildi.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından, 1973'te İsrail ve Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri almıştı. İki ülke arasında 1974'te oluşturulan tampon bölgede UNDOF, İsrail ve Suriye arasındaki Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı izlemek üzere bölgede bulunuyor. UNDOF misyonunda Nisan 2018 itibarıyla Fiji, İrlanda, Hindistan, Nepal ve Gana'dan bin 112 barış gücü görevlisi yer alıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Esed GüçleriBMGözlem Noktası
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