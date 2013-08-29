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Esed güçlerinden muhaliflere topçu ateşi

Suriye'de rejim güçleri tarafından, muhaliflerin elinde bulunduğu öne sürülen Şam'ın farklı bölgelerine, Kasyon Dağı'ndan yoğun topçu ateşi yapılıyor.

Esed güçlerinden muhaliflere topçu ateşi

Suriye'de rejim güçleri tarafından, muhaliflerin elinde bulunduğu öne sürülen Şam'ın farklı bölgelerine, Kasyon Dağı'ndan yoğun topçu ateşi yapılıyor.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:20
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Esed güçlerinden muhaliflere topçu ateşi
ŞAM

Suriye'de rejim güçleri tarafından, muhaliflerin elinde bulunduğu öne sürülen Şam'ın farklı bölgelerine, Kasyon Dağı'ndan yoğun topçu ateşi yapılıyor.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), rejim güçlerinin Subuyne, Muaddamiye, Dareya, Haresta ve Yebrud bölgelerine yoğun top atışı gerçekleştirdiğini ve patlamaların kentin tüm kesimlerinde duyulduğunu belirtti.

Top atışına maruz kalan bölgelerdeki yerleşim birimlerinin isabet aldığını aktaran SRGC,  güvenlik güçlerinin düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Muaddamiye bölgesindeki yerel aktivistlerden Ebu Muhammed, AA muhabirine, bölgenin top ve havan topu saldırılarına maruz kaldığını belirterek, Suriye ordusu ile silahlı muhalifler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.

Şam'ın bazı bölgelerinde su ve elektriğin kesik olduğuna değinen Ebu Muhammed, Suriye'ye olası bir askeri müdahele nedeniyle birçok yerde ekmek sıkıntısının yaşandığını ve iş yerlerinin geç açılıp erken kapandığını söyledi.

Şam'ın Zabadani kasabasının da saldırılara maruz kaldığını ifade eden Ebu Muhammed, Duma, Haresta, Yermuk ve kentin güney kesimlerinde de taraflar arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:20
Anahtar Kelimeler:
SuriyeIç Savaş
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