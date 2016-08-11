Esed güçlerinden Halep'te sivillere klor gazlı saldırı

HALEP

Suriye ordusuna ait bir askeri helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki semtte ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

AA muhabirinin Halep'te sahra hastanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orduya ait bir askerin helikopterin Halep'te yönetim karşıtlarının denetimindeki Zibdiye semtine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla saldırdı.

Saldırıda biri kadın, ikisi çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini 20 kişinin atılan gazlardan etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, gazlardan etkilenenlerin semtteki sahra hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Gazlardan etkilenenlerde görme bozukluğu, kusma ve nefes darlığı gibi belirtilerin olduğunu aktaran yetkililer, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.