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Esed güçlerinden Halep'te sivillere klor gazlı saldırı

Suriye ordusuna ait askeri helikopterin Halep'te "klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırıda ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi atılan gazlardan etkilendi.

Esed güçlerinden Halep'te sivillere klor gazlı saldırı

Suriye ordusuna ait askeri helikopterin Halep'te "klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırıda ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi atılan gazlardan etkilendi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 01:04
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Esed güçlerinden Halep'te sivillere klor gazlı saldırı
HALEP

Suriye ordusuna ait bir askeri helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki semtte ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

AA muhabirinin Halep'te sahra hastanesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, orduya ait bir askerin helikopterin Halep'te yönetim karşıtlarının denetimindeki Zibdiye semtine ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla saldırdı.

Saldırıda biri kadın, ikisi çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini 20 kişinin atılan gazlardan etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, gazlardan etkilenenlerin semtteki sahra hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Gazlardan etkilenenlerde görme bozukluğu, kusma ve nefes darlığı gibi belirtilerin olduğunu aktaran yetkililer, olayla ilgili detaylı bilgi vermedi.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 10:51
Anahtar Kelimeler:
EsedHalep - Önce Vatan Gazetesi
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