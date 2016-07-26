Esed güçleri sivilleri vurdu: 6 ölü

HALEP

Halep'teki sivil savunma yetkilisi Necip Ensari, rejime ait bir helikopterin Meşhed semtinde, dün vurulan yerlere, bugün yeniden varil bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Bombardımanda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 17'sinin yaralandığını belirten Ensari, ölü ve yaralıların ağır iş makinelerinin yardımıyla yıkılan binaların enkazından çıkarıldığını aktardı.

Rejimin birkaç gündür Meşhed semtini yoğun şekilde bombaladığını aktaran Ensari, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını dile getirdi.

Meşhed'e dün düzenlenen varil bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.

Halep'te insani durum kötüleşiyor

Bu arada Halep'teki yerel medya aktivistlerinden Yasir Ebu Ammar da rejim ve Rus savaş uçaklarının bir aydır muhaliflerin kontrolündeki yerleri bombaladığını ifade etti.

Rus güçlerinin hava desteğine ek olarak İran, Irak ve Hizbullah milislerinin de yardımını alan Esed güçlerinin kentin kuzeyindeki Kastillo yolunu tamamıyla ele geçirdiğini belirten Ebu Ammar, muhaliflerin Halep'ten tek çıkış noktası olan yolun alınmasının ardından kente insani yardım girişinin tamamen durduğunu, kentteki yaralıların dışarı çıkarılamadığını söyledi.

Kuşatma altıdaki Halep'te insani durumun gün geçtikçe kötüleştiğine dikkati çeken Ebu Ammar, uluslararası kamuoyunu Rusya ve rejimin saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.