Esed güçleri operasyon düzenledi: 78 ölü

ŞAM



Suriye'de Esed'e bağlı ordu birliklerinin ülke genelinde yönetim karşıtlarına yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 78 kişinin öldüğü bildirildi.



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejime bağlı güçlerin muhaliflere yönelik kara ve havadan gerçekleştirdiği operasyonlarda başkent Şam'ın banliyölerinde 22, İdlib'de 17, Halep'te 15, Dera kentinde 12, Humus'ta 6, Hama'da 3, Kuneytra'da 2 ve Deyru'z Zor kentinde 1 olmak üzere 78 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Ölenler arasında 8 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğunu aktaran SNHR, Esed güçlerinin muhaliflerin kontrolünde olan yerlere rastgele saldırısında da çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Bu arada, Şam'ın Doğu Guta bölgesini bombalamaya çalışan bir savaş uçağının Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerce düşürüldüğünü iddia eden Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), muhaliflerin düşürülen uçağın görüntüsünü internette paylaştığını dile getirdi.



Şam'ın Duma, Kadem, Kabun, Dareya, Berze, Muleyha ve Muaddamiye bölgelerinin havan topu ile roket saldırılarına maruz kaldığına değinen LCC, kentin Haresta, Yermuk, Kalemun Haresta ve Arbin banliyölerinde silahlı muhaliflerle Esed güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını vurguladı.



Kentteki Mezze askeri havaalanından şehrin güney kesimlerinin roket ve füzelerle vurulduğuna işaret eden LCC, ÖSO birliklerinin Doğu Guta bölgesi çevresinde rejim güçlerine ait 6 tankı imha ettiğini bildirdi.



Muhalifler Halep'in güney ve doğu kesimlerinde ilerleme sağlıyor



LCC, silahlı muhaliflerin Halep'in güney kesimlerinde yer alan Sufeyra kasabasında bazı kontrol noktalarının denetimini sağladığını, ÖSO'nun Halep'in Hanasır beldesinin büyük bir bölümünün denetimini ele geçirdiğini ve rejim güçlerine zayiat verdiğini kaydetti.



Halep ve çevresinde rejimin kontrolünde yer alan bölgelerin silahlı gruplar tarafından kuşatıldığını hatırlatan LCC, silahlı muhaliflerin şehir merkezinde de her gün ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.



Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA ise güvenlik güçlerinin, birçok kentte düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini, silahlarına el koyduğunu ve araçlarını imha ettiğini duyurdu.





AA