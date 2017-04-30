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Esed güçleri Kabun ve Cobar'a saldırıyor

Esed güçleri uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a saldırıyor

Esed güçleri Kabun ve Cobar'a saldırıyor

Esed güçleri uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a saldırıyor

30 Nisan 2017 Pazar 09:20
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Esed güçleri Kabun ve Cobar'a saldırıyor

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi el-Bustani, "Esed güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Kabun ile Cobar mahallelerinde rejim güçleri ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabun ile Cobar mahallelerinde muhalifler ile Beşşar Esed güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi.

Esed güçlerinin bu mahallelere doğru ilerlemek istediğini anlatan Bustani, ancak muhaliflerin, rejim güçlerinin ilerleyişini durdurduğunu belirtti.

Bustani, ''Esed güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor. Bugünkü saldırılarda da Şam yönetimine bağlı güçler, Kabun ve Cobar ile Sakba bölgesinde zayiat verdiği için, söz konusu mahallelere 'fil' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı.'' ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin Kabun'daki cephe hattında 7 rejim askerini öldürdüğünü bildiren Bustani, ''Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankı imha etti. Mahalledeki çatışmaları fırsat bilen 30 asker, muhaliflerin safına geçti.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KabunCobarEsed Güçleri
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