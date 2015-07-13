Esed güçleri iftar vakti bombalıyor

HALEP

Esed rejimi, 3 yıldan bu yana kara ve havadan ağır silahlarla saldırılar düzenlediği Halep'te, ramazan ayında saldırılarını genellikle iftar vakitlerinde sivil yerleşim yerlerine yoğunlaştırdı.

Rejime ait savaş uçakları ile helikopterler Halep'te muhaliflerin kontrolünde olan yerlerdeki toplu ulaşım yerleri, hastane, okul ve ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilere yoğun bir şekilde saldırmaya başladı.

Esed güçlerinin genellikle iftar saatlerinde yerleşim yeri ile camilere düzenlediği saldırılarda büyük sivil kayıpları yaşanırken, savaş uçakları da elektriğin olmadığı bölgelerde jeneratörlerle aydınlatmayı sağlayan yerleri tespit ederek halka saldırıyor.

Halep'in Hıreytan Beldesi'nde yaşayan bölge vatandaşlarından Ebu Abdurrahman, AA muhabirine, savaş uçaklarının gece ışığı açığı ve farı açık bölgelere vakum bombasıyla saldırdığını söyledi.

"Rejim bu ramazan ayını da bizlere zehir etti"

Kardeşinin ve yeğenlerinin saldırılarda yaralandığını ifade eden Abdurrahman, "Saldırıda bir çok insan yaşamını yitirdi. İftar saatlerinde atılan varil bombalarının ardından her yer harabeye döndü. Benim oğlumda enkaz altında kaldı. Enkaz altında cansız bedenleri arıyoruz. Rejim bu ramazan ayını da bizlere zehir etti. Bizleri evlatlarımızdan etti. Allah'ından bulur inşallah" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Samir Ebu Ahmed de savaş uçakların bulundukları bölgeye her gün saldırı düzenlediğini belirterek, rejimin bulundukları bölgeye her gün saldırı düzenlediğini, yaralılar sivil savunma ekipleri yardımıyla enkaz altında çıkartıldığını anlattı.

Abu Faiz ise savaş uçaklarının iftar sonrası Hıreytan beldesindeki yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirdiğini kaydederek şunları söyledi:

"Rejim iftardan sonra yerleşim yerine saldırıyor. İftardan sonra herkes evinde oturuyor dinleniyor. Bu ramazan ayında şu iftar vaktinde neyimiz var ki bize saldırıyor rejim onu bilmiş değiliz. Rejim evinde oturan halka ve camilere gidenlere iftar sonrası saldırıyor. Bizi bir bir öldürene kadar evlerimizden çıkmayacağız. Esed ne yapmak istiyorsa da yapsın. Nereye gidelim, ülkemiz tüm ülkelerden daha iyidir. Esed masum insanların kanı üzerinde bayram yapsın."

Sivil savunma ekibinden Mervan Şefik de rejimin Halep'te iftar saatlerinde sivil yerleşim yerine ramazan ayı boyunca saldırdığını ve saldırılara da devam ettiğini kaydetti.