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Esed 'çatışmasızlık bölgeleri'ni vuruyor

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki İdlib, Lazkiye, Hama, Humus, Dera, ve Şam'a hava saldırıları düzenliyor.

Esed 'çatışmasızlık bölgeleri'ni vuruyor

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki İdlib, Lazkiye, Hama, Humus, Dera, ve Şam'a hava saldırıları düzenliyor.

16 Haziran 2017 Cuma 15:27
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Esed 'çatışmasızlık bölgeleri'ni vuruyor

İDLİB/ANKARA

Suriye'deki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İdlib ilinin kırsalında Cisr Eş Şuğur bölgesi ve Bidama beldesi, Lazkiye'nin Kürtdağı bölgesi, Hama'nın kuzeyindeki Latamne beldesi, Dera il merkezi, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile Cobar mahallesi rejimin hava saldırılarına maruz kalıyor.

En yoğun saldırılar, ülkenin güneyindeki Dera'nın merkezine düzenleniyor. İl merkezinde Dera Beled olarak adlandırılan "eski şehir", fil füzeleriyle vuruluyor. 

Humus'un kuzeyindeki Kesiyeyn köyüne bu sabah düzenlenen bombardımanın ardından, köy halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Şam'ın doğusunda, muhaliflerin kontrolünde ve rejimin kuşatmasındaki Cobar mahallesi ve Arbin beldesi de havan toplarıyla hedef alınıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Esedçatışmasızlık Bölgeleri
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