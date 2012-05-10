Eşcinsellere desteği Obama'yı nasıl etkileyecek?

WASHINGTON - ABD Başkanı Barack Obama, eşcinsel evliliklere destek vererek bu konuda yıllar süren ''bocalaması''na son verip, seçimlerde eşcinsellerin oyunu ve maddi desteğini almayı garantiledi ama hala federal düzeyde tanınmayan, 30 eyalette evlilikleri yasak olan eşcinseller için bu hamle, somut bir adımdan ziyade soyut bir destek niteliği taşıyor.



Obama, ABD tarihinde bir ilke imza atarak aynı cinsiyetten çiftlerin evlenebilmesine izin verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, eşcinsel evliliklere tam destek veren ilk ABD Başkanı oldu.

Aslında Obama, açıklamasıyla, bu konuda uzun süredir var olan ''bocalamasına'' da net bir ''nokta'' koydu.

Obama'nın sözleri eşcinsel toplum için ''tarihi önemde''. Ancak Obama'nın bu hamlesi somut bir adımdan çok soyut destek düzeyinde kalıyor.

Çünkü, federal düzeyde bakıldığında, aynı cinsiyettekilerin evlenebilmeleri bir yana, birlikteliklerini tanıyan herhangi bir madde bulunmuyor. Obama her ne kadar eşsincellerin de evlenebilmesi gerektiğini söylese de şu anda ABD'de 30 eyalette eşcinsel evlilikler yasak.

Sadece 6 eyalet ile başkent Washingon DC, eşcinsel evliliklerinin resmi olarak yapılabilmesine olanak tanıyor. Maryland eyaletinde ise eşcinsel evlilikler yapılamıyor ama eyalet, başka yerlerde evlenip gelen eşcinsel çiflerin evliliklerini resmi olarak tanıyor. Bazı eyaletler de evlilik olmasa dahi, eşcinsel çiftlerin ortak mülk edinebilmesi, çocukları yetiştirirken bazı haklara sahip olabilmesi gibi konularda kolaylıklar sağlayan ''medeni birliktelik'' imkanı tanıyor.

Ülkenin yaklaşık 11 milyon nüfusunu oluşturan eşcinseller, kanun karşısında tamamen ''özgürce'' evlenebilmek ve evlilik kurumunu koruyabilmek istiyor. Bunun ise iki nedeni var: Birincisi diğer insanlar gibi ''evlilik kurumu çatısı'' altında birleşebilmek, ikincisi ve belki de daha önemlisi çocuk yetiştirebilmek.

Seçimleri nasıl etkileyecek?

Obama'nın sürpriz açıklaması, ikinci önemli soruyu akıllara getiriyor: Seçimleri nasıl etkileyecek?

Obama'nın seçimlerde, ülkedeki eşcinsellerin oyunu ve maddi desteğini çekeceği artık kesin, özellikle olası rakibi Mitt Romney'nin eşcinsel evliliklerine tamamen karşı olduğu düşünüldüğünde.

Peki, bağımsız ve Demokrat oylar ne olacak?

Aslında ABD'de toplum bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Son yapılan anketlere göre, Amerikalıların yüzde 50'si eşcinsel evlilikleri desteklerken, yüzde 48'i karşı. Partiler açısından bakıldığında da Demokratların yüzde 65'i eşcinsellere evlilik konusunda destek verirken, bu oran Cumhuriyetçi kesim arasında sadece yüzde 22. Bağımsızların ise yüzde 57'i eşcinsel evliliği onaylıyor. Gençlerin ise yüzde 70'i eşcinsel evlilikleri destekliyor.

Dolayısıyla Obama'yı destekleseler bile eşcinsel evlilik konusunda muhafazakar olan bağımsız ve Demokratlar da var. Dolayısıyla Obama, bu açıklamasıyla bazı riskler de aldı. Ama sözlerinin Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerini nasıl etkileyeceğini kestirmek henüz mümkün görünmüyor.

