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Esad'dan Türkiye'ye ağır sözler

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Russia 24 televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Esad'dan Türkiye'ye ağır sözler

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Russia 24 televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

18 Mayıs 2012 Cuma 09:02
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Esad'dan Türkiye'ye ağır sözler
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Russia 24 televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sessizliğini bozan Esad, Türkiye’nin Suriye politikasını, “kendisini akıllı zannedenlerin hayalleri” olarak yorumladı.
Rejimine karşı 15 aydır süren isyan hareketine karşı direnişini sürdüren Esad, Aralık 2011’den bu yana süren sessizliğini bozarak Russia 24 televizyonuna röportaj verdi. Esad, devam eden şiddet olayları hakkında, “Terörizmle ciddi bir sorunumuz var... Teröristler reformları önemsemiyor, onlar reformlar için savaşmıyor” açıklamasını yaptı. Esad, Suriye’ye Türkiye ve Lübnan’dan silah sokulduğunu iddia etti.
Esad’ın açıklamalarında en çok Türkiye hakkındaki sözleri dikkat çekti. Türkiye’nin mevcut Suriye politikasının olumlu bir sonuç vermeyeceğini belirten Suriye lideri, “Türk hükümetiyle bağlantımız yok. Ancak Türkiye’deki diğer politik çevrelerle olan temasımızı sürdürüyoruz” dedi. Esad’ın bu sözleri, Suriye rejiminin AK Parti iktidarı olmasa da diğer siyasi partilerle görüşüyor olabileceğine işaret etti.
Türkiye hakkındaki açıklamalarına devam eden Esad, “Suriye’de gerçekleri yansıtan olaylar hakkındaki görüşlerimiz, Türkiye’de temasta bulunduğumuz politik çevrelerle uyuşuyor. Bu çevreler, Suriye’deki olumsuz olayların Türkiye’de kaos ve terör ortamına neden olabileceğini biliyor ve bundan endişe duyuyor” ifadesini kullandı.
“KENDİLERİNİ AKILLI ZANNEDİYORLAR” 
Esad, “Aralarında kendilerini çok akıllı zannedenler var. Çok akıllı olabilirsiniz, en son teknoloji bilgisayarlar kullanıyor olabilirsiniz. Ancak eski bir programa sahipseniz sadece kibirliliğinizle kalırsınız” dedi.
Esad, Suriye’ye Türkiye ve Lübnan’dan silah sokulduğunu ancak bu silahların sızdırılmasında Türk hükümetinin bir rolü olup olmadığı konusunda ellerinde bir delil bulunmadığını söyledi.
Suriye lideri, çatışma halinde oldukları kişilerin demokrasi için mücadele veren masum Suriyeliler değil, yabancı paralı askerler olduğunu iddia etti. Esad, “Bu paralı askerlerin bazıları hala hayatta... Bu kişiler gözaltında tutuluyor ve onları kısa zamanda dünyaya göstermeyi planlıyoruz” dedi.
Suriye’ye silah sızdırılmasında rol oynayan komşu ülkeleri uyaran Esad, “Eğer Suriye’ye kaos getirirseniz bu kaosu kendinize de bulaştırırsınız” dedi. Esad, detaya girmedi ancak, güvenlik güçlerinin Türkiye ve Lübnan’dan silah sızdırılması için kullanılan yollara mayın döşediğini belirtti.
ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Suriye’de, Esad rejimi yanlısı mezhepler ile rejim karşıtları arasında çatışmalar yaşandığını belirtildi. Çatışmaların, Tripoli kentinde Esad yanlısı Cabal Mohsen mahallesiyle rejim karşıtı Bab el-Tebbaneh mahallesi arasında yoğunlaştığı belirtildi.
Yerleşimciler, Rastan kentine gece vakti en az 30 top mermisi düştüğünü belirtirken, çatışmalarda en az dokuz kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 18.05.2012 01:02
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