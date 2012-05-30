Esad'a paralı Rusya sürgünü

ABD Başkanı Barack Obama'nın 14 aydır kanın durmadığı Suriye için öngördüğü 'Yemen formülü'nün bazı ayrıntılarına ulaşıldı.

Yemen'de olduğu gibi, Esad'ın devlet başkanlığını bırakmasını ve ancak yönetimde rejimden bazı kişilerin kalmasını öngördüğü için 'Yemen formülü' denen plan, Obama tarafından Rusya Başbakanı Medvedev'e iletilmişti.

G-8 zirvesindeki görüşmede Medvedev'in de soğuk bakmadığının belirtildiği plana dair ortaya çıkan ayrıntı ise, Esad ve ailesinin sürgün yeri olarak Rusya'nın düşünülmesi.



Hürriyet gazetesinden Uğur Ercan'ın haberine göre, Obama, Esad ve ailesinin Suriye’den ayrıldıktan sonra sürgünde yaşayacağı yer olarak Rusya’yı düşünüyor.

Bu formüle göre, Esad ve ailesi Suriye’den ayrılmalarına ve bundan sonraki yaşamlarını sürdürebilmeleri için beraberlerinde yüklü miktarda para ve mücevher götürmelerine de izin verilecek.

Net olmamakla birlikte, Esad’a uluslararası bir mahkemede yargılanmayacağına dair güvence verilmesinin de düşünüldüğü belirtildi.