Esad: Yabancı askerlere karşı savaşıyoruz

MOSKOVA - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, yaptığı açıklamada muhalif güçlerin arasında El Kaide gibi bazı grup üyelerinin de olduğunu söyledi. Esad'ın açıklamasına göre Şam yönetimi, gözaltına aldığı yabancı askerleri dünyaya gösterecek.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, muhaliflerin arasında kendilerine karşı savaşan yabancı askerler olduğunu söyledi.

Esad, 6 ay aradan sonra Rus devlet televizyonuna konuştu.

'El Kaide' gibi aşırı grupların üyelerinin de kendilerine karşı savaştığını söyleyen Esad, ''Yabancı askerler var, bazıları hala canlı. Gözaltına alınıyorlar. Onları tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyoruz'' dedi.

Esad, sözde Suriye Özgür Ordusu'nun, ne ordu ne de özgür olduğunu belirterek, ''Değişik ülkelerden silah ve para alıyorlar. Onlar çeşitli cezalara çarptırılmış, yasaları ihlal eden bir avuç eşkıya'' ifadesini kullandı.

Muhaliflerin aralarında bulunan ve yakaladıkları yabancıları, şu ana kadar bu durumu ispat edecek belgelere sahip olmadıkları için yayınlamadıklarını kaydeden Esad, şöyle konuştu:

''Dış görünüşlerine bakarak yabancı olduklarını söylemek son derece kolay ancak hala onların yabancı olduğunu ispatlayabilecek delillere sahip değiliz. Gözaltına alınan yabancıların büyük çoğunluğu Arap ülkelerinin vatandaşları.''





Son Güncelleme: 17.05.2012 00:53