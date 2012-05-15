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Eroğlu'ndan, Hristofyas değerlendirmesi

''Halkının çözüm istemediğini, kendisinin de çözüm konusunda samimi olmadığı gerçeğini ortada koydu''

Eroğlu'ndan, Hristofyas değerlendirmesi

''Halkının çözüm istemediğini, kendisinin de çözüm konusunda samimi olmadığı gerçeğini ortada koydu''

15 Mayıs 2012 Salı 08:40
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Eroğlu'ndan, Hristofyas değerlendirmesi

     KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Şubat 2013'te yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklayan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, halkının çözüm istemediğini ve kendisinin de çözüm konusunda samimi olmadığı gerçeğini ortada koyduğunu söyledi.
     Cumhurbaşkanı Eroğlu, Önder Karacaoğlu;nun 2. Kişisel Karakalem ve Yağlıboya Resim Sergisi;nin açılışında, gazetecilerin sorusu üzerine, Hristofyas;ın aday olmama kararını değerlendirdi.
     Hristofyas'ın yeniden aday olmamasının, partisinin ve kişisel kararı olduğunu ifade eden Eroğlu, Hristofyas'ın, aday olmama kararını alırken, aday olduğunu açıklayan anamuhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) lideri Nikos Anastasiadis'in ''seçim kazanmasını engelleme düşüncesinin'' de etkili olabileceğini belirtti.
     Eroğlu, şunları kaydetti.
     ''Sayın Hristofyas açıklamasında 'Kıbrıs sorununu çözeceğim veya çözüm umudu varsa aday olacağım' şeklinde sözler söyledi. 'Bugün çözümden, bir anlaşmadan uzak olduğumuzu görüyorum bu nedenle aday olmayacağım' demişti. Şimdi daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Açıklamasını okuduktan sonra daha detaylı yorum yapacağım.''
     Hristofyas'ın ''uzlaşmadan uzak olunduğunu'' ifade eden sözlerine dikkati çeken Eroğlu, bu sözlerle kendilerini suçlayacak olanların bulunacağını ama aslında Hristofyas'ın halkının çözüm istemediğini, kendisinin de çözüm konusunda samimi olmadığı gerçeğini ortada koyduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 00:42
Anahtar Kelimeler:
Eroğlu
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