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Eroğlu: “Türk tarafını suçlayamazlar“

BM Genel Sekreteri ve onun için görev yapan danışmanlar Türk tarafını suçlayacak herhangi bir şey bulamazlar

Eroğlu: “Türk tarafını suçlayamazlar“

BM Genel Sekreteri ve onun için görev yapan danışmanlar Türk tarafını suçlayacak herhangi bir şey bulamazlar

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:38
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Eroğlu: “Türk tarafını suçlayamazlar“

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinde iyi niyetle uzlaşma yollarını açmak için fikir ve esneklikler ortaya koyduklarını ifade ederek, bu nedenle BM Genel Sekreteri'nin ve onun için görev yapan danışmanların Türk tarafını suçlayacak herhangi bir şey bulamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabulününde yaptığı açıklamada, katı tutum takınanın her zaman Rum tarafı olduğunu belirtti.

Bundan sonra savaşlarla karşılaşılmamasını dileyen Eroğlu, "Çok şükür ülkemizde barış var. Eksik olan anlaşma yapmak için de Türk tarafı iyi niyetle yıllardan beri uğraşmaktadır" dedi.

Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın "bir anlaşmanın ufukta görünmediğini" söyleyerek, adaylıktan çekildiğini anımsattı.

Rumların uzlaşmazlığının Annan Planı'na "hayır" demeleriyle ortaya çıktığını, ancak plana "hayır" diyen Hristofyas'ın KKTC'deki bazı çevreler ve dünyadaki bazı kesimler tarafından "barış meleği" olarak gösterilmesi sonucu Kıbrıs Türk tarafına yüklenildiğini anlatan Eroğlu, ne BM Genel Sekreteri ne de onun için görev yapan danışmanların Türk tarafını suçlayacak herhangi bir şey bulacağını, iyi niyetle, uzlaşmanın yollarını açmak için fikir ve esneklikler ortaya koyduklarını, katı tutum takınanın ise her zaman Rum tarafı olduğunu kaydetti.

"İnşallah dünya bu gerçeği görür" diyen Eroğlu, geçmişte yaşananları bir kere daha yaşatmayacak bir anlaşma için uğraştıklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:41
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