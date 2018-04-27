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Ermenistan’da hükümet, Paşinyan ile görüşmeyi reddetti

Ermenistan geçici Başbakanı Karen Karapetyan’ın muhalif hareketin lideri milletvekili Nikol Paşinyan’ın görüşme talebini reddettiği bildirildi.

Ermenistan’da hükümet, Paşinyan ile görüşmeyi reddetti

Ermenistan geçici Başbakanı Karen Karapetyan’ın muhalif hareketin lideri milletvekili Nikol Paşinyan’ın görüşme talebini reddettiği bildirildi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:35
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Ermenistan’da hükümet, Paşinyan ile görüşmeyi reddetti

Karapetyan’ın Sözcüsü Aram Araratyan, Paşinyan’ın görüşme teklifinin bir önceki tekliften farklı olmadığını belirterek “Karapetyan’ın cevabı bir önceki gibi. Tek tarafın gündemini belirlediği, diğer tarafın gündemini sunamadığı müzakereler kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Müzakerelerin çözüm getirme olasılığı taşımadığını ifade eden Araratyan, Paşinyan’ın Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın parlamento içi ve dışındaki siyasi temsilcilerin katılımıyla müzakere teklifini kabul etmesini istedi.

Paşinyan’ın istekleri

Serj Sarkisyan’ın 23 Nisan’da istifasından iki gün sonra muhalif hareketin lideri Paşinyan ile geçici Başbakan Karapetyan’ın görüşeceği belirtilmişti.

Görüşme öncesinde müzakerelerin gazetecilerin önünde yapılması şartını getiren Paşinyan, diğer şartlarını şu şekilde aktarmıştı:

“Sarkisyan istifa etti. Kadife Devriminin ilk büyük zaferini kutlamak istiyorum. Fakat gündemimizde başka konular da var. Parlamento halkın gösterdiği adayı başbakan seçecek. Sonra başbakan geçici hükümeti kuracak. Ardından Ermenistan’da mümkün olduğu kadar kısa sürede erken parlamento seçimleri yapılacak”

Ermenistan Parlamentosunda Serj Sarkisyan’ın başbakan olarak seçilmesinin ardından muhalefet iki defa cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ı ülkeyi kötü yönettiği ve ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle suçlamış, protesto gösterilerine başlamıştı.

Protestoların artması üzerine Sarkisyan başbakanlıktan istifa ettiğini açıklamış, muhalif hareketin lideri Paşinyan’ın haklı olduğunu söylemişti.

Ermenistan’da daha önce yapılan anayasa değişikliği ile başbakanın yetkileri artırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aram AraratyanKarapetyanPaşinyan
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