Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
218.978
DOLAR
5.5183
STERLİN
7.1706
EURO
6.2871
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne...
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Ozan Kaan Erkan'ın Muhteşem Renk...
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
900 bin gence evlilik öncesi...
Hakkarili kadınların futbol başarısı
Hakkarili kadınların futbol başarısı

Ermenistan’da erken seçime gidilecek

Ermenistan Parlamentosunda yapılan başbakanlık seçiminden sonuç çıkmadığı için ülkede erken milletvekili seçimlerine gidilecek.

Ermenistan’da erken seçime gidilecek

Ermenistan Parlamentosunda yapılan başbakanlık seçiminden sonuç çıkmadığı için ülkede erken milletvekili seçimlerine gidilecek.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:26
9 Okunma
Ermenistan’da erken seçime gidilecek

ERİVAN 

Ermenistan Parlamentosunda yapılan başbakanlık seçiminden sonuç çıkmadığı için ülkede erken milletvekili seçimlerine gidilecek.

Nikol Paşinyan’ın erken seçimlere gidilmesi için başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan seçimlerin ikinci turunda da başbakan seçilemedi.

Mevcut yasalara göre Ermenistan Parlamentosu dağılacak ve milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan sonra en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılacak.

Başbakan Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin 9 Aralık’ta yapılacağını söyledi.

Başbakanlık görevini ise Paşinyan, seçimlere kadar sürdürecek.

Ermenistan’da nisan ayı sonunda taraftarları ile başlattığı gösteriler sayesinde hükümeti istifa ettirip başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, ülkede bir an önce erken seçimlere gidilmesini istiyordu.

Geçen ay parlamentoda erken seçim kararı alınmasını engellemek için muhalif partilerin bir araya gelerek yasa çıkarması üzerine Paşinyan, 16 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ederek erken seçimin yolunu açmıştı.

Bir süre önce Paşinyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Erivan ziyaretinde ABD ile gelecekte yakın ilişki kurma sinyali vermiş, "Yeni seviyede Ermenistan-ABD ilişkilerini güçlendirmek için gerçek bir şansa sahip olduğumuzu düşünüyoruz, bu şansı kullanmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Bolton ise, Ermenistan ile ilişkilerin ABD için stratejik önem taşıdığını söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanErken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'den El Halil'deki Yahudi yerleşim birimine ek konut planı
İsrail'den El Halil'deki Yahudi yerleşim birimine ek konut planı
Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklayın
Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklayın
İtalya'daki fırtınadan ölenlerin sayısı 12 oldu
İtalya'daki fırtınadan ölenlerin sayısı 12 oldu
Google çalışanlarından 'cinsel taciz' protestosu
Google çalışanlarından 'cinsel taciz' protestosu
Pakistan'da 'Asya Bibi' protestoları sürüyor
Pakistan'da 'Asya Bibi' protestoları sürüyor
Hindistan'da Müslümanları öldüren 16 eski polise idam cezası
Hindistan'da Müslümanları öldüren 16 eski polise idam cezası
"Türk kadınının iş gücüne katılımı yüzde 12’den 34’e yükseldi"
"Türk kadınının iş gücüne katılımı yüzde 12’den 34’e yükseldi"
Samanyolu’nun merkezindeki kara delik
Samanyolu’nun merkezindeki kara delik
"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"
"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ