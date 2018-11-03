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Ermenistan Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Ermenistan Başsavcılığının, ülkede yakalanan FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edilmesine onay verdiği bildirildi.

Ermenistan Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

Ermenistan Başsavcılığının, ülkede yakalanan FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edilmesine onay verdiği bildirildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:13
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Ermenistan Kemal Öksüz'ü ABD'ye iade ediyor

WASHINGTON

ABD'de, hakkında iddianame hazırlanan ve ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) üyesi Kemal Öksüz'ün bu ülkeye iade edileceği bildirildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansında yer alan haberde, başsavcılığın, Öksüz'ün iadesini isteyen ABD'nin talebine olumlu karşılık vererek iade yönünde karar aldığı belirtildi.

Kararın ne zaman ve ne şekilde uygulanacağına ilişkin detayların, başsavcılık tarafından paylaşılmadığına dikkat çekilen haberde, Öksüz'ün ABD tarafından yapılan suçlamalar sonucunda Erivan'da yakalandığı hatırlatıldı.

ABD'nin iade talebinin ardından, Ermenistan makamları, 7 Eylül'de yaptıkları açıklamada "Öksüz hakkında kendi soruşturmalarını da yapacaklarını" ifade etmişti.

Öksüz hakkında iddianame

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal (Kevin) Öksüz'ün, 2013 yılında Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığı belirtilmişti.

İddianamede, Öksüz hakkında ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltilmişti.

Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin kanıt bulunmadığına karar vermişti.

ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor. Gezi masraflarının kaynağının doğru belgelendirilmesi gerekiyor.

ABD'de Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz'ün, Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle yakın ilişkisi bulunuyordu.

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal ÖksüzABDErmenistanFETÖ
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