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Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı

Almanya'da Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir'e Ermenistan Devlet Liyakat Nişanı verildi.

Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı

Almanya'da Yeşiller Partisi Milletvekili Özdemir'e Ermenistan Devlet Liyakat Nişanı verildi.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:48
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Ermenistan'dan Cem Özdemir'e Liyakat Nişanı

Almanya'da Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir'e Ermenistan tarafından Devlet Liyakat Nişanı verildiği belirtildi.

Ermenistan'ın Berlin Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan haber ve fotoğrafta, elçilikte düzenlenen törenle Özdemir'e Devlet Nişanı takdim edildiği açıklandı. Törende ayrıca Alman Ermeni Cemiyeti'nden Raffi Kantian'a da Liyakat Nişanı verildiği ifade edildi.

Yeşiller Partisinin eski Eş Başkanı Özdemir, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak niteleyen karar tasarısının 2 Haziran 2016'da Almanya Federal Mecliste kabul edilmesi için yoğun çaba sarf etmişti.

Ancak Alman hükümeti, mecliste kabul edilen karar tasarısının hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaErmenistanCem ÖzdemirDevlet Liyakat Nişanı
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