Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110932
ALTIN
174.690
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7190
EURO
4.9845
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin bebek doğdu
Türkiye'de 'mikroçip' ile 10 bin...
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
Bakanlık mağaraları mercek altına aldı
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Türkiye'nin çatısı' yeniden gelinliğini giydi
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Mürekkep balıklı makarna' ürettiler
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl...

Ermenistan'da Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın, protestolar üzerine istifa ettiği bildirildi.

Ermenistan'da Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın, protestolar üzerine istifa ettiği bildirildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:30
0 Okunma
Ermenistan'da Sarkisyan istifa etti

ANKARA

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan'ın, protestolar üzerine istifa ettiği bildirildi.

Sarkisyan, "Sokaklardaki protestocular benim başbakan olmamı istemiyor. Talebinizi yerine getiriyorum. Size son kez başbakan olarak sesleniyorum. Paşinyan haklıydı. Yanılmışım. Başbakanlığı bırakıyorum." diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Muhalifler, 13 Nisan'da Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle, Liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonu üyesi, Milletvekili Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Göstericilere polis defalarca müdahale etmiş, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılan olaylarda Paşinyan dahil çok sayıda gösterici yaralanmıştı. Katılımın giderek arttığı protestolara bugün bir grup silahsız askerin de katılması gösterilere yeni bir boyut kazandırmıştı. 

2008'den bu yana iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Serj Sarkisyan 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasa referandumuna göre yürütme yetkisi devlet başkanından başbakana devredilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErmenistanSarkisyanİstifaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB "muhbirleri" koruma altına alacak
AB "muhbirleri" koruma altına alacak
İsrail güçlerinden Kudüs'teki gösterilere müdahale
İsrail güçlerinden Kudüs'teki gösterilere müdahale
Katar'dan BAE'nin 'taciz' iddiasına yalanlama
Katar'dan BAE'nin 'taciz' iddiasına yalanlama
618 sığınmacı çocuk kayboldu
618 sığınmacı çocuk kayboldu
Midilli'de sığınmacılara saldırı
Midilli'de sığınmacılara saldırı
Barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu
Barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu
'Suriye'de 36 DEAŞ militanı öldürüldü'
'Suriye'de 36 DEAŞ militanı öldürüldü'
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
AB'den İsrail'e tepki
AB'den İsrail'e tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı stand hostesi ankara
    Yazılım: TE Bilişim