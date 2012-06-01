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Ergin: ''Özgürlükçü bir anayasa hepimizin arzusu''

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''En yüksek katılımla, en yüksek mutabakatla ve milletimizin arzusu, beklentileri istikametinde özgürlükçü bir anayasa hepimizin arzusu'' dedi.

Ergin: ''Özgürlükçü bir anayasa hepimizin arzusu''

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ''En yüksek katılımla, en yüksek mutabakatla ve milletimizin arzusu, beklentileri istikametinde özgürlükçü bir anayasa hepimizin arzusu'' dedi.

01 Haziran 2012 Cuma 08:54
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Ergin: ''Özgürlükçü bir anayasa hepimizin arzusu''

Ergin, Zaman gazetesinin 25. yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğe aralarında Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Elçi Müsteşar Kerem Kıratlı, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişimlere değinen Ergin, Türkiye'nin stratejik önemi artan, bölgesel ve küresel etkisi ve önemi artan bir noktada olduğunu vurguladı.

Bakan Ergin, Türkiye'nin son 10 yılda elde ettiği siyasi istikrara ve bu istikrarın sağlamış olduğu ekonomik dinamizme dikkati çekerek, ''Türkiye'de işler iyiye gidiyor. Türkiye, çok partili siyasi hayata geçtikten sonra yaşadığı çalkantılı süreçlerden kurtulma noktasında çok önemli mesafeler katetti'' diye konuştu.

Demokrasinin güçlendirilmesi için ara verilmeksizin çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Sadullah Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Geçmişte yaşadığımız sıkıntılı dönemlere ait bugün bir değerlendirme, yüzleşme yapıyoruz, muhasebeleşme süreci içerisindeyiz. Yaşanmış olan hukuksuzluklar, yanlış süreçler bugün tekrar gözden geçiriliyor ve sorgulanıyor. Bütün bunlar herhangi bir hesaplaşma, rövanş alma, vesaire açısından yapılan şeyler değil. Ama Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için o dönemlerin tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç var.''

Bu çerçevede TBMM'de geçen ay darbeleri araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Ergin, komisyonun çalışmalarına başladığını ve çalışmaların sonunda parlamentoya rapor sunulacağını ifade etti.

''Sivil anayasaya ilişkin somut bir adım ne zaman atılacak, net bir tarih alabilir miyiz'' şeklindeki soruyu cevaplandıran Bakan Ergin, şunları kaydetti:

''Şu anda yazım aşamasına geçildi. Somut bir tarih verebilmem çok zor bir şey. Çünkü tüm siyasi partilerimizin temsilcilerinden oluşan bir heyetin yaptığı bir çalışma. O çalışma takvimine benim buradan, dışarıdan müdahalede bulunmam o heyete bir miktar saygısızlık olur. 

Ümidimiz o ki, anlaşılan maddelerin sayısının artması. O sayı artıkça, anlaşılamayan madde sayısı azalacaktır. En yüksek katılımla, en yüksek mutabakatla ve milletimizin arzusu, beklentileri istikametinde özgürlükçü bir anayasa hepimizin arzusu.''

Ergin, 74 milyon için bir anayasa yapmaya çalıştıklarını, herkesin hassasiyetini tartışıp, değerlendirmenin hiç de kolay olmadığını ifade etti. 

Akşam yemeğinin ardından Bakan Ergin, Londra'dan ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
Ergin
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