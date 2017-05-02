Erdoğan’ın Delhi ziyareti Hindistan basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan ziyareti, iki ülke arasında ekonomik iş birliği ve ticaret hacminin artırılması için önemli fırsat olarak değerlendiriliyor.

Hint basını, Erdoğan'ın Yeni Delhi ziyaretine geniş yer ayırdı.

Indian Express gazetesinden Raja Mohan, kaleme aldığı analizde, “Delhi yönetimi, yoğun çalışma yürüterek Ankara ile iş birliği alanlarını genişletmeye hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Asya’nın iki kadim medeniyeti arasında birçok bağ bulunduğuna dikkati çeken Mohan, “Erdoğan ve (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi arasındaki diyalog, daha üretken iş birliği için ilk adımdır.” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın Hindistan ile iş birliğini geliştirmek için Pakistan ile dostluğunu feda etmeyeceğine işaret eden Mohan, “Bu nedenle Hindistan, agresif politikasını bir yana bırakıp Türkiye ile güvenlik ve ticaret alanlarında iş birliğine odaklanmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Potansiyeli yüksek yatırım alanları inşaat ve turizm

The Times of India gazetesi, yayınladığı editör yorumunda “İki ülke halkları arasındaki iletişimi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek, Hindistan ve Türkiye arasında gelecekte kurulacak stratejik iş birliğinin temelini oluşturacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Modi’nin Türk şirketlerini Hindistan’a yatırım yapmaya davet ettiği hatırlatılan yazıda, potansiyeli yüksek yatırım alanlarını demiryolları ve havalimanları inşaatı, turizm ve konut inşaatı olarak sıralandı.

Bilişim sektörü ve uzay araştırmaları alanında da iş birliği olanaklarının bulunduğuna işaret edilen yazıda, “Her iki tarafın da çıkarına olan ticaret ve iş anlaşmaları, diğer alanlardaki ortaklıklara da zemin hazırlayabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Artan bağlar, dostluğu olumlu yönde etkiler"

Jawaharlal Nehru Üniversitesinden Prof. Dr. Gulshan Sachdeva, Hindistan Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, referandum sonuçlarının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Yeni Delhi’ye yapan Erdoğan’ın ziyaretinin sadece Hindistan değil, diğer devletler tarafından da ilgiyle takip edildiğini ifade etti.

Ziyarette iki ülkenin uluslararası terörizmle mücadelede aynı noktada durduğuna vurgu yaptıklarını hatırlatan Sachdeva, Erdoğan'ın temasları sırasında Birleşmiş Milletler (BM) yapısının yenilenmesi, 2020 yılına kadar 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması ve karşılıklı yatırım alanlarının geliştirilmesi konularının da ele alındığını kaydetti.

Sachdeva, Türkiye’nin kendini “yükselen bir enerji terminali ve transit ülke” olarak nitelendirdiğini anımsatarak, Ankara ve Yeni Delhi arasında artan bağlantıların iki ülke dostluğunu olumlu yönde etkileyeceği yorumunu yaptı.

Sachdeva, tarafların, ziyareti mevcut siyasi hassasiyetlerini koruyarak yükselen ekonomileri arasındaki ticari fırsatları arttırma şeklinde değerlendirdiğini sözlerine ekledi.